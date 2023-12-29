Никифоров Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти04.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Никифорова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Никифоров Серафим Петрович
Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Никифоров Виктор Петрович
Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Никифоров Николай Петрович
Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Никифоров Николай Петрович
Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1920
Смерть
04.06.1949