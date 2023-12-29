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Никифоров Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

04.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Никифоров Петр Фёдорович

Мать: Никифорова Александра Анфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Никифорова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Никифоров Серафим Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Никифоров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Никифоров Николай Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Никифоров Николай Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1920

Дочь: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна

Мать ребёнка: Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

Смерть
04.06.1949

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