Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1937
Дата смерти08.11.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937
в паспорте значится Ленинский р-н Крымской области
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1941
ул.Розы Люксембург,22
Рождение ребёнка
05.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елагин Анатолий Михайлович
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елагин Анатолий Михайлович
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
08.11.2017
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область