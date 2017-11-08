Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна

Место рождения

Керчь, Керчь, Республика Крым

Дата рождения

24.06.1937

Дата смерти

08.11.2017

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937

Отец: Игнатов Алексей Григорьевич

Мать: Игнатова (Парамонова) Екатерина Захаровна

Керчь, Керчь, Республика Крым
в паспорте значится Ленинский р-н Крымской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Анатолий Михайлович

Место жительства
1941
Керчь, Керчь, Республика Крым
ул.Розы Люксембург,22
Рождение ребёнка
05.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елагин Анатолий Михайлович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елагин Анатолий Михайлович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
08.11.2017
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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