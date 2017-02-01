Кириенко (Сиволоб) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириенко (Сиволоб) Анна Ивановна

Кириенко (Сиволоб) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1954

Дата смерти

01.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954

Отец: Сиволоб Иван Кондратьевич

Мать: Сиволоб Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириенко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кириенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириенко Александр Александрович

Отец ребёнка: Кириенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириенко Александр

Смерть
01.02.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close