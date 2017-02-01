Кириенко (Сиволоб) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1954
Дата смерти01.02.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954
Отец: Сиволоб Иван Кондратьевич
Мать: Сиволоб Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириенко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кириенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириенко Александр Александрович
Отец ребёнка: Кириенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириенко Александр
Смерть
01.02.2017