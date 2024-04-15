Демиденко Алексей Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1885 ст.
Сын: Демиденко Поликарп Алексеевич
Мать ребёнка: Демиденко Анна Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-G?i=275&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демиденко Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно