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Афанасий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Григорий Леонтиев

Мать: Мария Леонова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
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