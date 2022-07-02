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Русанов Дмитрий Моисеевич

Место рождения

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Русанов Моисей Филиппович

Мать: не указана

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Жена: Русанова (Голованова) Александра Константиновна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.08.1882 ст.

Дочь: (Русанова) Елена Дмитревна

Мать ребёнка: Русанова (Голованова) Александра Константиновна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Дочь: (Русанова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Русанова (Голованова) Александра Константиновна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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