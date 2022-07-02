Русанов Дмитрий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Русанов Моисей Филиппович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1882 ст.
Дочь: (Русанова) Елена Дмитревна
Мать ребёнка: Русанова (Голованова) Александра Константиновна
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Дочь: (Русанова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Русанова (Голованова) Александра Константиновна
Смерть
Неизвестно