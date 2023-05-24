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Тулер Лейб Авраам Беркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
1876

Сын: Лейбентулер Шлема Лейбович

Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тулер Яриш Лейбовна

Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Тулер Шендель-Фрида Лейбовна

Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Лейбентулер Исаак Лейбович

Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Тулер Ривка Лейбовна

Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма

Смерть
Неизвестно

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