Тулер Лейб Авраам Беркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лейбентулер Шлема Лейбович
Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тулер Яриш Лейбовна
Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Тулер Шендель-Фрида Лейбовна
Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
25.11.1890
Сын: Лейбентулер Исаак Лейбович
Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Тулер Ривка Лейбовна
Мать ребёнка: Тулер Фейге Шлемовма
Смерть
Неизвестно