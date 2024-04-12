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Волков Николай Александрович

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

19.12.1910

Дата смерти

21.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: Волков Александр Родионович

Мать: Волкова Павла Титовна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
07.03.1932

Жена: не указана

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Волкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Барченинова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Волков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Шафигуллина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Винокурова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
21.10.1971
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