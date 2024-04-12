Волков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1910
Дата смерти21.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910
Отец: Волков Александр Родионович
Мать: Волкова Павла Титовна
Бракосочетание
07.03.1932
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Волкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Барченинова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1947
Дочь: Шафигуллина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1947
Дочь: Винокурова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Наталья Васильевна
Смерть
21.10.1971