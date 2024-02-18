Хорошковский Гавриил Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошковский Гавриил Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1870 ст.

Дочь: Хорошковская Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.10.1872 ст.

Сын: Хорошковский Терентий Гаврилович

Мать ребёнка: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.11.1875 ст.

Дочь: Скакун Сосипатра Гавриловна

Мать ребёнка: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.01.1879 ст.

Дочь: Хорошковский Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.

Дочь: Хорошковская Антонина Гавриловна

Мать ребёнка: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Мещане.
Рождение ребёнка
30.07.1885 ст.

Сын: Хорошковский Иоанн Гаврилович

Мать ребёнка: Хорошковская Пелагия Федоровна

Лихолеты, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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