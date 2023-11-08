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Берников Владимир Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985

Отец: Берников Юрий Дмитриевич

Мать: Берникова Галина Васильевна

Бракосочетание
09.12.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2007

Дочь: Берникова Карина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2015

Дочь: Берникова Ангелина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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