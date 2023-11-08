Берников Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985
Бракосочетание
09.12.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2007
Дочь: Берникова Карина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2015
Дочь: Берникова Ангелина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности