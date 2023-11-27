Охалин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охалин Сергей

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Место рождения

Тюмень

Дата рождения

04.12.1980

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980

Отец: Охалин Николай

Мать: Охалина Галина

Тюмень
Рождение ребёнка
28.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охалина Елена

Тюмень
Рождение ребёнка
07.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Тюмень
Развод
Неизвестно

Жена: Охалина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охалина Елена

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