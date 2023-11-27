Охалин Сергей
Место рожденияТюмень
Дата рождения04.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980
Отец: Охалин Николай
Мать: Охалина Галина
Тюмень
Рождение ребёнка
28.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охалина Елена
Тюмень
Рождение ребёнка
07.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Тюмень
Развод
Неизвестно
Жена: Охалина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охалина Елена