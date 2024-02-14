Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варшавская (Банкова) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шафирова (Банкова) Сара Борисовна
Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович
Рождение ребёнка
20.07.1898
Дочь: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна
Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович
Рождение ребёнка
Около 02.08.1900
Дочь: Цукасова (Банкова) Сося-Александра Борисовна
Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Копылевич (Банкова) Хава-Ева Борисовна
Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно