Банкова (Величанская) Бася Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варшавская (Банкова) Мария Борисовна

Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банков Иосиф Борисович

Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банков Борис Самойлович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шафирова (Банкова) Сара Борисовна

Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович

Рождение ребёнка
20.07.1898

Дочь: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна

Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович

Рождение ребёнка
Около 02.08.1900

Дочь: Цукасова (Банкова) Сося-Александра Борисовна

Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Копылевич (Банкова) Хава-Ева Борисовна

Отец ребёнка: Банков Борис Самойлович

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно

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