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Спицын Иван Ипатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Спицын Ипатий Евфимович

Мать: Спицына София

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Спицына Анастасия

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Спицына Анастасия

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Спицына Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Анастасия

Смерть
Неизвестно
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