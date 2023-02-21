Спицын Иван Ипатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Спицын Ипатий Евфимович
Мать: Спицына София
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Спицына Анастасия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Спицына Анастасия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Спицына Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Анастасия
Смерть
Неизвестно