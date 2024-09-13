Павел Агафонов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Агафон Сергеев
Мать: Устинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Татьяна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Агафонов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Татьяна
Бракосочетание
20.09.1871
Рождение ребёнка
07.06.1875
Сын: Агафонов Александр Павлович
Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Рождение ребёнка
12.09.1888
Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: (Агафонова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Рождение ребёнка
14.09.1893
Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: (Агафонова) Праскева Павловна
Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Смерть
Неизвестно