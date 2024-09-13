Павел Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Агафонов

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Агафон Сергеев

Мать: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Алексеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Агафонов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Татьяна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Агафонов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Алексеева (Алексеева) Татьяна

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.09.1871

Жена: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Агафонов Александр Павлович

Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Сын: Агафонов Федор Павлович

Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1888

Сын: Агафонов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: (Агафонова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Агафонов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: (Агафонова) Праскева Павловна

Мать ребёнка: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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