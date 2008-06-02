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Судакова Варвара Эдуардовна
Судакова Варвара Эдуардовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.2008
Пол
Женский
Отец
Судаков Эдуард Васильевна
1977 г.р.
Мать
Судакова Ольга Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2008
Отец:
Судаков Эдуард Васильевна
Мать:
Судакова Ольга Владимировна
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