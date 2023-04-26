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Сергеев Алексей Сергеевич

Место рождения

Гжатский уезд , Смоленская губерния

Дата рождения

17.02.1903

Дата смерти

22.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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1936 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Гжатский уезд , Смоленская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Сергеев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
20.08.1936

Сын: Сергеев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
20.03.1938

Сын: Сергеев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна

Гагаринский район , Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1941

Сын: Сергеев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
08.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна

Смерть
22.03.1985
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