Сергеев Алексей Сергеевич
Место рожденияГжатский уезд , Смоленская губерния
Дата рождения17.02.1903
Дата смерти22.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1932
Сын: Сергеев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
20.08.1936
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
20.03.1938
Сын: Сергеев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна
Гагаринский район , Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1941
Сын: Сергеев Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
08.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Филипповна
Смерть
22.03.1985