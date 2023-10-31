Гальдишина (Панчёшная) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1968
Отец: Панчёшный Андрей Григорьевич
Мать: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальдишин Дамир Дмитриевич
Отец ребёнка: Гальдишин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальдишин Руслан Дмитриевич
Отец ребёнка: Гальдишин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гальдишин Дмитрий