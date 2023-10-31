Гальдишина (Панчёшная) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальдишина (Панчёшная) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1968

Отец: Панчёшный Андрей Григорьевич

Мать: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальдишин Дамир Дмитриевич

Отец ребёнка: Гальдишин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальдишин Руслан Дмитриевич

Отец ребёнка: Гальдишин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальдишин Дмитрий

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