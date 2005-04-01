Кулик Владимир Александрович
Место рождения
Дата рожденияС 08.08.1980 по 06.04.2005
Дата смерти06.04.2005
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.08.1980 по 06.04.2005
Рождение ребёнка
30.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулик Оксана Валерьевна
Рождение ребёнка
02.03.2002
Дочь: Кулик Анна Владимировна
Мать ребёнка: Кулик Оксана Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Оксана Валерьевна
Смерть
06.04.2005
Кулешовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область