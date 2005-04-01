Кулик Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Владимир Александрович

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

С 08.08.1980 по 06.04.2005

Дата смерти

06.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.08.1980 по 06.04.2005

Отец: Кулик Александр Владимирович

Мать: Кулик Татьяна Ивановна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулик Оксана Валерьевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.03.2002

Дочь: Кулик Анна Владимировна

Мать ребёнка: Кулик Оксана Валерьевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Оксана Валерьевна

Смерть
06.04.2005
Кулешовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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