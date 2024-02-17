Петрунин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунин Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Петрунина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Петрунина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Петрунина Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Екатерина Григорьевна

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