Петрунин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Петрунина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Петрунина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Петрунина Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно