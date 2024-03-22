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Румянцев Степан Иванович

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

24.05.1917

Дата смерти

22.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1917

Отец: Дмитриев Иван Павлович

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Образование
1933
7 классов
Военная служба
22.12.1941
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Лейтенант мед.службы 562 сп 165 сд 1 БелФ
Образование
1943
Ленинградское военно-медицинское училище
Военная награда
14.04.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Степановна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Мария Николаевна

Смерть
22.04.1944
Умер в госпитале от ранений
Похороны
23.04.1944
23.04.1944 , Госпиталь 164 МСБ, Украинская ССР, Волынская обл., Ковельский р-н, д. Задыбы
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