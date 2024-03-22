Румянцев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения24.05.1917
Дата смерти22.04.1944
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1917
Отец: Дмитриев Иван Павлович
Образование
1933
7 классов
Военная служба
22.12.1941
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Лейтенант мед.службы 562 сп 165 сд 1 БелФ
Образование
1943
Ленинградское военно-медицинское училище
Военная награда
14.04.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1944
Умер в госпитале от ранений
Похороны
23.04.1944
23.04.1944 , Госпиталь 164 МСБ, Украинская ССР, Волынская обл., Ковельский р-н, д. Задыбы