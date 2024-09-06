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(Горохов) Иван Петров

Место рождения

д. Алёшиха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: (Горохов) Петр Архипов

Мать: (Горохова) Наталья Стахиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1899

Сын: (Горохов) Василий Иванов

Мать ребёнка: (Горохова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1902

Сын: (Горохов) Павел Иванов

Мать ребёнка: (Горохова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1907

Сын: (Горохов) Михаил Иванов

Мать ребёнка: (Горохова) Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно

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