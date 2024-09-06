(Горохов) Иван Петров
Место рожденияд. Алёшиха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: (Горохова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: (Горохова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: (Горохова) Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно