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Жиляков Егор Андреевич

Место рождения

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Жиляков Иван Егорович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Жиляков Александр Егорович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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