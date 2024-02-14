Жиляков Егор Андреевич
Место рожденияКурская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1928
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жиляков Александр Егорович
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно