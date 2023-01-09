Мальцев Флор Тиханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Флор Тиханович

Мальцев Флор Тиханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

22.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мальцев Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Ефим Флорович

Мать ребёнка: Мальцева ??? Ананьевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Синельникова (Мальцева ?) Аксинья Флоровна

Мать ребёнка: Мальцева ??? Ананьевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мальцев Феодор Флорович

Мать ребёнка: Мальцева ??? Ананьевна

Смерть
22.05.1876
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.