Мальцев Флор Тиханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти22.05.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мальцев Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мальцева ??? Ананьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Синельникова (Мальцева ?) Аксинья Флоровна
Мать ребёнка: Мальцева ??? Ананьевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Мальцева ??? Ананьевна
Смерть
22.05.1876
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область