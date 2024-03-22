Таисина (Терёшкина) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870 ст.
Бракосочетание
1891 ст.
ГАКО 33-4-342 Павел Фёдорович Таисин (23 года) и Евдокия Даниловна (17 лет) - д. Кросны (дочь Данилы Мартыновича Терёшкина)
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Панина Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Таисин Павел Фёдорович
ГАКО 33-4-352 Восприемники: д. Воинка - крестьянин Василий Стефанович Мишин и той же деревни крестьянская жена Мавра Фёдоровна Чумакова
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Таисина Анна Павловна
Отец ребёнка: Таисин Павел Фёдорович
ГАКО 33-4-357 Восприемники: Воинка - Василий Стефанович Мишин и кр-ая жена Пелагея Дорофеевна Чумакова
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Таисин Егор Павлович
Отец ребёнка: Таисин Павел Фёдорович
ГАКО 33-4-686 Восприемники: запасной солдат из крестьян той же деревни Тимофей Дмитриевич Чумаков и крестьянская жена Пелагея Алексеевна Тамарькова
Смерть
Неизвестно