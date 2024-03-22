Таисина (Терёшкина) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаисина (Терёшкина) Евдокия Даниловна

Таисина (Терёшкина) Евдокия Даниловна

Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1891 ст.

Муж: Таисин Павел Фёдорович

ГАКО 33-4-342 Павел Фёдорович Таисин (23 года) и Евдокия Даниловна (17 лет) - д. Кросны (дочь Данилы Мартыновича Терёшкина)
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Панина Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Таисин Павел Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-352 Восприемники: д. Воинка - крестьянин Василий Стефанович Мишин и той же деревни крестьянская жена Мавра Фёдоровна Чумакова
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Таисина Анна Павловна

Отец ребёнка: Таисин Павел Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-357 Восприемники: Воинка - Василий Стефанович Мишин и кр-ая жена Пелагея Дорофеевна Чумакова
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Таисин Егор Павлович

Отец ребёнка: Таисин Павел Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-686 Восприемники: запасной солдат из крестьян той же деревни Тимофей Дмитриевич Чумаков и крестьянская жена Пелагея Алексеевна Тамарькова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close