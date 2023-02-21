Мягченкова Евдокия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мягченков Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
07.09.1817
Сын: Мягченков Александр Харлампиевич
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
20.11.1821
Сын: Мягченков Кузьма Харлампиевич
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
29.03.1827
Дочь: Дарья Харлампиевна
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мягченков Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
06.01.1830
Сын: Мягченков Степан Харлампиевич
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
22.10.1832
Дочь: Пелагея Харлампиевна
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Харлампиевна
Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич
Работа или профессия
Неизвестно