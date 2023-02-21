Мягченкова Евдокия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова Евдокия Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мягченков Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Рождение ребёнка
07.09.1817

Сын: Мягченков Александр Харлампиевич

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1821

Сын: Мягченков Кузьма Харлампиевич

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.03.1827

Дочь: Дарья Харлампиевна

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мягченков Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Рождение ребёнка
06.01.1830

Сын: Мягченков Степан Харлампиевич

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.10.1832

Дочь: Пелагея Харлампиевна

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Харлампиевна

Отец ребёнка: Мягченков Харлампий Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
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