Климанова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Иванова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климанов Николай Федорович

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область

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