Климанова Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Иванова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климанов Николай Федорович
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область