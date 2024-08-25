Цысс Савва Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цысс Савва Гаврилович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цысс Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цысс Василий

Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цысс Пантелей

Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цысс) Раиса

Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна

Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Цысс Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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