Цысс Савва Гаврилович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цысс Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цысс Василий
Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цысс Пантелей
Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цысс) Раиса
Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна
Рождение ребёнка
20.10.1907
Мать ребёнка: Цысс Федора Кондратьевна
Смерть
Неизвестно