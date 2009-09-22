Мифтахова (Зарипова) Зәйтүнә Мифтахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахова (Зарипова) Зәйтүнә Мифтахутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1929

Дата смерти

22.09.2009

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929

Отец: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Мать: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2009

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