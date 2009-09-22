Мифтахова (Зарипова) Зәйтүнә Мифтахутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1929
Дата смерти22.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2009