Шельпяков Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шельпяков Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шельпяков Макар Андреевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна
Смерть
Неизвестно