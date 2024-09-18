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Шельпяков Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шельпяков Тимофей Иванович

Мать: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпяков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпяков Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шельпяков Макар Андреевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна

Смерть
Неизвестно

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