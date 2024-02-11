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Косцов Иван Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косцова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
20.11.1814 ст.

Дочь: Косцова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Косцова Евдокия Васильева

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Косцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Косцова Евдокия Васильева

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Косцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Косцова Евдокия Васильева

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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