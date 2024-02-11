Косцов Иван Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1814 ст.
Дочь: Косцова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Косцова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Косцова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Косцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Косцова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно