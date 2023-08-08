Макарчук (Парфёнова) Любовь Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Парфёнова) Любовь Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парфёнов Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Николай Терентьевич

Партизанск, Партизанский, Приморский край
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Рождение ребёнка
28.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Николай Терентьевич

Бракосочетание
01.02.1957

Муж: Макарчук Николай Терентьевич

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Россия, Приморский край, г. Сучан
Смерть
Неизвестно
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