Макарчук (Парфёнова) Любовь Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парфёнов Данил
Рождение ребёнка
23.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Николай Терентьевич
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Рождение ребёнка
28.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Николай Терентьевич
Бракосочетание
01.02.1957
Россия, Приморский край, г. Сучан
Смерть
Неизвестно