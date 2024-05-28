Дани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байбабаев Рахмин

Мать: Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еудит

Мать ребёнка: Хаимов Регина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элад

Мать ребёнка: Хаимов Регина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйтан

Мать ребёнка: Хаимов Регина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шломит

Мать ребёнка: Хаимов Регина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаимов Регина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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