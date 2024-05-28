Дани
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байбабаев Рахмин
Мать: Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еудит
Мать ребёнка: Хаимов Регина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элад
Мать ребёнка: Хаимов Регина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйтан
Мать ребёнка: Хаимов Регина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шломит
Мать ребёнка: Хаимов Регина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаимов Регина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана