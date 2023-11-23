Александр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Анна Александрова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Введенского Ростовского уезда
Работа или профессия
1841
находится за штатом, исполняет сторожевую должность
Смерть
После 1841