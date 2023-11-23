Александр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Дмитриев

Александр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Анна Александрова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Введенского Ростовского уезда
Работа или профессия
1841
находится за штатом, исполняет сторожевую должность
Смерть
После 1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.