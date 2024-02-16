Варламов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варламова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варламова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Варламов Николай Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Терентьевна
Смерть
Неизвестно