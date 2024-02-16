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Варламов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Варламов Федор Андреевич

Мать: Варламова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варламова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варламова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Варламов Николай Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Варламов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Варламов Максим Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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