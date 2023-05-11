Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1838
Дочь: (Мартынович) Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Мартынович Никифор Павлович
Рождение ребёнка
23.11.1844
Дочь: (Мартынович) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Мартынович Никифор Павлович
Бракосочетание
15.08.1848
Муж: Ажар Адам Назарович
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно