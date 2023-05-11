Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Зый?) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынович Никифор Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1838

Дочь: (Мартынович) Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Мартынович Никифор Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.11.1844

Дочь: (Мартынович) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Мартынович Никифор Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
15.08.1848

Муж: Ажар Адам Назарович

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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