Олесова (Жиркова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесова (Жиркова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948

Отец: Жирков Дмитрий Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олесов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Олесов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олесова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Олесов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1976

Сын: Олесов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Олесов Николай Васильевич

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