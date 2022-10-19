Олесова (Жиркова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1948
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948
Отец: Жирков Дмитрий Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олесов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олесова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Олесов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1976
Отец ребёнка: Олесов Николай Васильевич