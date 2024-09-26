Портнов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортнов Тимофей

Портнов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Портнова (Смирнова) Агафья (Ганя) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портнова (Смирнова) Агафья (Ганя) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портнова (Смирнова) Агафья (Ганя) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнова (Смирнова) Агафья (Ганя) Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Савельева (Портнова) Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Портнова (Смирнова) Агафья (Ганя) Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.