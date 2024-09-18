Григорченко Митрофан Иосифов
Место рождения
Дата рождения02.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
02.11.1879 ст.
Отец: Григорченко Иосиф
Мать: не указана
2.11.1880гр согласно паспорта от 3.11.1908 уволен в разные города и селения Российской Империи (действителен до 3.11.1909) 2.6.1879гр согласно дела
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
19.08.1901 ст.
(fs) деревни Новоселковской крестьянин Митрофаний Иосифов Григорченко и крестьянская жена Феодосия Иосифова Макарова у Иулиании (16.8.1901), деревни Новоселковской уволенный в запас армии унтер-офицер... Показать все
Восприемник
12.08.1907 ст.
(fs) деревни Новоселковской солдат Митрофан Иосифов Григорченков и деревни Новоселковской крестьянская жена Мария Евфимиева Сибирская у Марии (9.8.1907), деревни Новоселковской крестьянин Иулианий Иос... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.
Сын: Григорченко Петр Митрофаниев
Мать ребёнка: Григорченко Фекла Пахомова
Восприемник
25.10.1909 ст.
(fs) деревни Новоселковской крестьянин Митрофаний Иосифов Григорченков и деревни Новоселковской крестьянская жена Мария Евфимиева Сибирская у Димитрия (25.10.1909), деревни Новоселковской крестьянин И... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1912 ст.
Дочь: (Григорченкова) Мария Митрофанова
Мать ребёнка: Григорченко Фекла Пахомова
Восприемник
14.10.1912 ст.
(genotek) у Анны (14.10.1912), дочери деревни Новоселковской крестьянина Владимира Феодорова Сибирского и жены его Марии Евфимовой
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Григорченко Иоанн Митрофаниев
Мать ребёнка: Григорченко Фекла Пахомова
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Григорченко Тимофей Митрофаниев
Мать ребёнка: Григорченко Фекла Пахомова
по материалам дела отца видимо, ещё в Новоселках
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Григорченко Семен Митрофаниев
Мать ребёнка: Григорченко Фекла Пахомова
по материалам дела отца видимо, уже в Ишиме
Место жительства
Около 1927
по материалам дела: в 1927 году хоз-во распродал и от раскулачивания крылся из деревни Новоселки Голышмановского р-на Омской области Ишим, ул. Ново-больничная, д. 15 по заявлению Петра: Ишим, ул. Лени... Показать все
Арест
16.02.1938
НКВД дорожно-транспортный отдел Омской жд дело №9038 ст. 58-10 и 58-13 УК РСФСР содержался под стражей в Омской тюрьме
Осуждение
13.03.1938
Омск, город Омск, Омская область
постановление тройки УНКВД Омской области: расстрелять
Реабилитация осужденного
19.11.1960
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Тюменский областной суд
Смерть
Неизвестно