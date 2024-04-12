Шестакова (Гусенкова) Параскева Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Гусенкова) Параскева Исааковна

Место рождения

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1890

Отец: Гусенков Исаак Стефанович

Мать: Колбунова Евдокия Ивановна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
29.10.1910 ст.

Муж: Шестаков Василий Николаевич

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Шестаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Шестаков Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.09.1922

Сын: Шестаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1926

Сын: Шестаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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