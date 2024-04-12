Шестакова (Гусенкова) Параскева Исааковна
Место рождения
Дата рождения27.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1890
Бракосочетание
29.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Шестаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1915
Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1922
Сын: Шестаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1926
Сын: Шестаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно