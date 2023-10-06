Мерхелевич Сигизмунд-Фаддей (Зыгмунт Тадэуш) (Зыгмунт Тадэуш) Венидиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерхелевич Сигизмунд-Фаддей (Зыгмунт Тадэуш) (Зыгмунт Тадэуш) Венидиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1800

Дата смерти

09.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Мария Фаддеевна

Мать ребёнка: Мерхелевич София Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1852

Дочь: Надежда Фаддеевна

Мать ребёнка: Мерхелевич София Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерхелевич София Александровна

Смерть
09.02.1872
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