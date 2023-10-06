Мерхелевич Сигизмунд-Фаддей (Зыгмунт Тадэуш) (Зыгмунт Тадэуш) Венидиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1800
Дата смерти09.02.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Мария Фаддеевна
Мать ребёнка: Мерхелевич София Александровна
Рождение ребёнка
23.01.1852
Дочь: Надежда Фаддеевна
Мать ребёнка: Мерхелевич София Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1872