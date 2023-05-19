Новик Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1937
Дочь: Посаженникова (Новик) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Новик Филипп Васильевич
Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно