Новик Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовик Анастасия Федоровна

Новик Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новик Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1937

Дочь: Посаженникова (Новик) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Новик Филипп Васильевич

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.