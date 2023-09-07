(Цыганова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1988
Отец: Цыганов Василий
Мать: Нина Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паточкин Александр
Рождение ребёнка
06.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паточкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паточкин Александр
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область