(Цыганова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цыганова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1988

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1988

Отец: Цыганов Василий

Мать: Нина Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паточкин Александр

Рождение ребёнка
06.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паточкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паточкин Александр

Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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