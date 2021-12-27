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Манжола (Рубец) Татьяна Ивановна

Место рождения

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

26.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1961

Отец: Рубец Иван Никитич

Мать: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Место жительства
С 1961
Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Между 1977 и 1980

Муж: Манжола Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1980

Сын: Манжола Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Манжола Алексей Николаевич

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.05.1981

Дочь: Белозор (Манжола) Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Манжола Алексей Николаевич

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.08.1984

Сын: Манжола Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Манжола Алексей Николаевич

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