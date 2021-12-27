Манжола (Рубец) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.08.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1961
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1977 и 1980
Рождение ребёнка
25.05.1980
Отец ребёнка: Манжола Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1981
Дочь: Белозор (Манжола) Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Манжола Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
27.08.1984
Сын: Манжола Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Манжола Алексей Николаевич