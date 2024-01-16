Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Chiplakov Спиридон Егорович
Отец ребёнка: Chiplakov Егор Павлович
Рождение ребёнка
13.01.1898
Сын: Chiplakov Савватий Егорович
Отец ребёнка: Chiplakov Егор Павлович
Смерть
Неизвестно