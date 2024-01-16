Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Фёдоровна

Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chiplakov Егор Павлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Chiplakov Спиридон Егорович

Отец ребёнка: Chiplakov Егор Павлович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
13.01.1898

Сын: Chiplakov Савватий Егорович

Отец ребёнка: Chiplakov Егор Павлович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.