Кальченко (Ещенко) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко (Ещенко) Надежда Александровна

Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка

Дата рождения

?.02.1934

Дата смерти

16.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1954

Муж: Кальченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1954

Дочь: Жидик (Кальченко) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1956

Сын: Кальченко Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.05.1957

Сын: Кальченко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1970

Дочь: Лукьянова (Кальченко) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич

Смерть
16.07.2006

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