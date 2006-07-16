Кальченко (Ещенко) Надежда Александровна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Дата рождения?.02.1934
Дата смерти16.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1954
Рождение ребёнка
08.12.1954
Дочь: Жидик (Кальченко) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1956
Сын: Кальченко Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.05.1957
Сын: Кальченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1970
Дочь: Лукьянова (Кальченко) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кальченко Иван Васильевич
Смерть
16.07.2006