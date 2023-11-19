Жучков Гавриил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1904
второй брак для мужа
Рождение ребёнка
1905
Сын: Жучков Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Жучкова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: Жучкова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна
Смерть
После 1911