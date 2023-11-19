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Жучков Гавриил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1904

Жена: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна

второй брак для мужа
Рождение ребёнка
1905

Сын: Жучков Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Жучкова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Жучкова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Жучкова (Сафонова) Агрипина Ивановна

Смерть
После 1911

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