Бадиятулла
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мустафина (Бадиатуллина) Нафися
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бадиатуллин Сенет
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно