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Огарков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огарков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огаркова Евдокия Григорьевна

Место жительства
Около 1849
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Работа или профессия
Около 1849
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургской 3-й гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
29.01.1850

Сын: Огарков Георгий Петрович

Мать ребёнка: Огаркова Евдокия Григорьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №11 Дело №1756 Метрические книги церквей Вознесенской города Оренбурга за 1849-1850 гг. https://ya.ru/archive/catalog/6ed3b7ea-d2cf-4885-9216-6cdbc4ef0a6e/101 Восприемники: Илья Корни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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