Огарков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огарков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1849
Работа или профессия
Около 1849
Оренбургской 3-й гильдии купеческий сын
Рождение ребёнка
29.01.1850
Мать ребёнка: Огаркова Евдокия Григорьевна
Фонд №173 Опись №11 Дело №1756 Метрические книги церквей Вознесенской города Оренбурга за 1849-1850 гг. https://ya.ru/archive/catalog/6ed3b7ea-d2cf-4885-9216-6cdbc4ef0a6e/101 Восприемники: Илья Корни... Показать все
Смерть
Неизвестно