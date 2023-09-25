Игнатьев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева (Игнатьева) Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Алена Игоревна

Мать ребёнка: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна

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