Игнатьев Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева (Игнатьева) Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Алена Игоревна
Мать ребёнка: Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно