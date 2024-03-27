Шарафутдинова (Ардиванова) Муслима Хазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова (Ардиванова) Муслима Хазиевна

Место рождения

РБ

Дата рождения

1927

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Ардиванова ?

Мать: ?

РБ
Рождение ребёнка
1955

Сын: Шарафутдинов Фагаль Гумарович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдинов Ягафар Гумарович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович

Смерть
2016
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