Шарафутдинова (Ардиванова) Муслима Хазиевна
Место рожденияРБ
Дата рождения1927
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Ардиванова ?
Мать: ?
РБ
Рождение ребёнка
1955
Сын: Шарафутдинов Фагаль Гумарович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдинов Ягафар Гумарович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Гумар Бакирович
Смерть
2016